Утечка газового баллона произошла у автомобиля Mazda после ДТП в Солигорске

Вечером 10 мая в Солигорске столкнулись Mercedes и Mazda, сообщили в УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло 10 мая в 21:50 Солигорске. Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Ленинского Комсомола в направлении улицы Константина Заслонова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество водителю автомобиля Mazda, который двигался во встречном направлении.
В милиции рассказали, что после столкновения в автомобиле Mazda произошла утечка газового баллона, установленного в багажном отделении автомобиля. В ДТП никто не пострадал.
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