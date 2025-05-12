Трамп попытался оправдаться за подарок дорого самолета от Катара

Ранее телеканал ABC News сообщил, что администрация Трампа планирует принять в дар от королевской семьи Катара самолет Boeing 747−8 в эксклюзивной комплектации. Согласно информации источников, этот воздушный лайнер может быть использован Трампом в качестве нового президентского борта на протяжении всего срока его пребывания на посту главы государства.