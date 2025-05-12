Нашествие змей в Шымкенте: пострадал ребенок

Как сообщает издание, в прошлом году за такой же период зафиксировали 16 подобных случаев. Сейчас змей в Шымкенте можно встретить не только на приусадебных участках, но и в самых неожиданных местах — в гаражах, подсобках и даже автомобилях.
«При обнаружении змеи нужно вывести из помещения людей, запереть его и вызвать спасателей. Мы отлавливаем змею и отпускаем ее подальше от населенных пунктов», — дал совет руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС Шымкента Рахымжан Бекенбаев.
Чаще всего шымкентцы сталкиваются с неядовитыми видами змей. Но на территории страны распространены и гадюки, укус этих змей — это серьезная угроза для жизни.
В этом году пострадал ребенок. Его уже выписали из больницы.
Яд гадюки разрушает сосуды, нарушает свертываемость крови, вызывает сильный отек и некроз тканей. Промедление с медицинской помощью может стоить человеку жизни.
«У нас в центре имеется сыворотка от укуса змеи, и мы в экстренном порядке делаем вакцину, если больной тяжелый. Если не обратиться за своевременной помощью, может быть и летальный случай», — отметила главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаханбетова.
Если после укуса змеи вы заметили покраснение, отечность, жжение, онемение конечностей, судороги или повышенное пото- и слюноотделение — немедленно обращайтесь в больницу. Сразу после укуса пострадавшему важно обеспечить покой. Поврежденную конечность нужно обездвижить, продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку. И как можно быстрее доставить человека в медучреждение. Специалисты подчеркивают, что змеи редко нападают первыми. Они кусают, когда человек наступает на них или случайно потревожит. Поэтому при встрече со змеей лучше спокойно отойти на безопасное расстояние.