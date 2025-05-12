Нашествие змей в Шымкенте: пострадал ребенок

Если после укуса змеи вы заметили покраснение, отечность, жжение, онемение конечностей, судороги или повышенное пото- и слюноотделение — немедленно обращайтесь в больницу. Сразу после укуса пострадавшему важно обеспечить покой. Поврежденную конечность нужно обездвижить, продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку. И как можно быстрее доставить человека в медучреждение. Специалисты подчеркивают, что змеи редко нападают первыми. Они кусают, когда человек наступает на них или случайно потревожит. Поэтому при встрече со змеей лучше спокойно отойти на безопасное расстояние.