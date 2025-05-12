Супружеская пара погибла в массовом ДТП на дороге Екатеринбург — Тюмень

В Свердловской области два человека погибли в массовом ДТП, которое произошло накануне вечером на 87-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщает отделение пропаганды региональной ГАИ.
По данным автоинспекторов, водитель Ford Fiesta выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Volvo, который следовал из Тюмени. Затем легковой автомобиль отлетел на Lada Vesta, которая ехал в попутном направлении.
В результате аварии погиб водитель Ford и его супруга. Остальным участникам аварии госпитализация не потребовалась. В связи с ДТП начато следствие.