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Супружеская пара погибла в массовом ДТП на дороге Екатеринбург — Тюмень

В Свердловской области два человека погибли в ДТП на дороге Екатеринбург — Тюмень.

Источник: ГАИ

В Свердловской области два человека погибли в массовом ДТП, которое произошло накануне вечером на 87-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщает отделение пропаганды региональной ГАИ.

По данным автоинспекторов, водитель Ford Fiesta выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Volvo, который следовал из Тюмени. Затем легковой автомобиль отлетел на Lada Vesta, которая ехал в попутном направлении.

В результате аварии погиб водитель Ford и его супруга. Остальным участникам аварии госпитализация не потребовалась. В связи с ДТП начато следствие.