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Водитель погиб на месте: на Дону перевернулась фура с картофелем

Ростовская область, 12 мая 2025. DON24.RU. В Ростовской области на автодороге Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск перевернулся большегруз, перевозивший картофель. В результате ДТП 29-летний водитель погиб на месте.

Авария случилась 11 мая, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Водитель 1996 года рождения управлял автомобилем Volvo FN в составе полуприцепа Schmitz, двигавшимся со стороны города Каменска-Шахтинского в сторону города Волгограда, перевозившим груз (картофель). Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — прокомментировали в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Ростовской области автомобиль съехал с дороги в оросительный канал. В результате аварии один человек погиб и трое получили травмы.