Водитель погиб на месте: на Дону перевернулась фура с картофелем

«Водитель 1996 года рождения управлял автомобилем Volvo FN в составе полуприцепа Schmitz, двигавшимся со стороны города Каменска-Шахтинского в сторону города Волгограда, перевозившим груз (картофель). Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — прокомментировали в ведомстве.