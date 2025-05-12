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В Самарской области сгорел недостроенный дом ранним утром 12 мая

В Кинеле вспыхнул черновой дом.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В городе Кинель Самарской области ранним утром потушили крупный пожар. В поселке Алексеевка вспыхнул недостроенный дом, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— Пожар произошел утром в понедельник, 12 мая, на улице Уральской. К месту вызова направили пожарно-спасательные части № 136 и № 14. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению приступили специалисты пожарно-спасательных частей № 136, № 14 и № 138, — отметили в сообщении.

Спустя 40 минут была объявлена ликвидация открытого горения. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.