В Самарской области сгорел недостроенный дом ранним утром 12 мая

В городе Кинель Самарской области ранним утром потушили крупный пожар. В поселке Алексеевка вспыхнул недостроенный дом, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Пожар произошел утром в понедельник, 12 мая, на улице Уральской. К месту вызова направили пожарно-спасательные части № 136 и № 14. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению приступили специалисты пожарно-спасательных частей № 136, № 14 и № 138, — отметили в сообщении.
Спустя 40 минут была объявлена ликвидация открытого горения. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.