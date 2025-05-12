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В Советском районе горел камыш: пожар тушили пять человек

В Советском районе Крыма пять человек тушили горящий камыш.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 12 мая, в Советском районе Крыма горел камыш, пожар тушили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел за пределами села Чапаевка. Там загорелся камыш. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России было предотвращено дальнейшее распространение огня», — говорится в сообщении.