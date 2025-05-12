Один человек погиб и двое оказались в больнице после ДТП в Усть-Лабинском районе

Трагическое ДТП произошло на автодороге Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе 11 мая в 17:00. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, и допустил столкновение с иномаркой «Хендай Акцент».
В результате аварии пассажир отечественной легковушки погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.
Водители автомобилей ВАЗ-2114 и «Хендай Акцент» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.