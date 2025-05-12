Елисейский дворец опубликовал мем после слухов о белом порошке, который спрятал Макрон

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сидел за этим же столом, также убрал предмет, который был истолкован как ложечка. Макрон ранее также оказался в неприятной ситуации, сняв дорогие часы под столом, что также попало в поле зрения журналистов.