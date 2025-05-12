В Ташкенте задержали сотрудников РЭС за вымогательство $15 000

Сотрудники районного предприятия электросетей (РЭС) были задержаны при получении крупной суммы денег за «содействие» в оформлении разрешения и установке оборудования.
Оперативное мероприятие было проведено в Чиланзарском районе Ташкента. В момент получения $10 000 в качестве аванса двое мужчин были задержаны с поличным. По данным следствия, общая сумма взятки, которую они требовали за свои услуги, составляла $15 000.
Один из подозреваемых занимал должность главного инженера районного отделения электроснабжения, другой был электриком в той же организации.
После задержания один из фигурантов публично раскаялся: «У меня трое детей. Я глубоко сожалею о случившемся и прошу прощения у народа. Это была большая ошибка, и я обещаю никогда больше не участвовать в подобных делах. Советую своим коллегам зарабатывать честным трудом и держаться подальше от сомнительных заработков».
Все собранные материалы переданы в органы прокуратуры для принятия законного решения.
Отметим, что согласно установленному порядку, чтобы легально установить зарядную станцию для электромобилей и начать предпринимательскую деятельность, необходимо обратиться через единое окно. Далее электросетевая организация проводит технический анализ участка, изучает инфраструктуру, и, если всё соответствует требованиям, дает разрешение на разработку проекта. После его завершения выдается официальное разрешение на подключение.
Любое требование денег за «ускорение» или «помощь» в этом процессе — незаконно.