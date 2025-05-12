В Ташкенте задержали сотрудников РЭС за вымогательство $15 000

После задержания один из фигурантов публично раскаялся: «У меня трое детей. Я глубоко сожалею о случившемся и прошу прощения у народа. Это была большая ошибка, и я обещаю никогда больше не участвовать в подобных делах. Советую своим коллегам зарабатывать честным трудом и держаться подальше от сомнительных заработков».