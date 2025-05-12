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Shot: Елена Исинбаева задолжала налоговой больше миллиона рублей

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила значительные долги по коммунальным платежам и налогам. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил Shot.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила значительные долги по коммунальным платежам и налогам. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил Shot.

По их информации, спортсменка уже второй год не оплачивает счета за жилищно-коммунальные услуги за свои московские квартиры. Задолженность за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице достигла 336 тысяч рублей, а долг за жилье в ЖК «Акватория», приобретенное вскоре после отъезда Исинбаевой из России, составил 65 243 рубля.

Кроме того, у спортсменки растет задолженность перед Федеральной налоговой службой: за неделю она увеличилась на 500 тысяч рублей и теперь составляет более 1,67 миллиона рублей, передает Telegram-канал.

Недавно судебные приставы прекратили взыскания с участников группы Little Big Ильи Прусикина* и Софьи Таюрской. Музыканты, которые уехали в Соединенные Штаты после начала специальной военной операции, не имели в России имущества, достаточного для оплаты государственной пошлины в размере 817 рублей и долга в 1410 рублей за услуги связи.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.