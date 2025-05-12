Shot: Елена Исинбаева задолжала налоговой больше миллиона рублей

По их информации, спортсменка уже второй год не оплачивает счета за жилищно-коммунальные услуги за свои московские квартиры. Задолженность за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице достигла 336 тысяч рублей, а долг за жилье в ЖК «Акватория», приобретенное вскоре после отъезда Исинбаевой из России, составил 65 243 рубля.