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Появилось новое фото похудевшего Суровикина в Африке

Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин, в составе делегации, возложил цветы в память об алжирцах, погибших во время Второй мировой войны. Это произошло в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы. Соответствующие фото, на котором виден похудевший Суровикин, публикует telegram-канал «Милитарист».

Сергей Суровикин в настоящее время работает военным советником в Африке.

Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин, в составе делегации, возложил цветы в память об алжирцах, погибших во время Второй мировой войны. Это произошло в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы. Соответствующие фото, на котором виден похудевший Суровикин, публикует telegram-канал «Милитарист».

«Российская делегация почтила память погибших в ходе Второй мировой войны алжирцев. Среди делегатов был замечен генерал Суровикин», — пишет telegram-канал «Милитарист».

Сергей Суровикин, бывший командующий группировкой войск в зоне СВО, сейчас работает военным советником в одной из африканских стран. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Соболев, уточнив, что не знает конкретное государство пребывания генерала. Соболев подчеркнул, что Суровикин выполняет за рубежом важные задачи.

В ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, российская делегация почтила память погибших в ходе Второй мировой войны алжирцев Telegram-канал «Милитарист’Среди делегатов был замечен генерал Суровикин, который по словам Виктора Соболева, находится в Африке Telegram-канал “Милитарист”.