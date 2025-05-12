Появилось новое фото похудевшего Суровикина в Африке

Сергей Суровикин, бывший командующий группировкой войск в зоне СВО, сейчас работает военным советником в одной из африканских стран. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Соболев, уточнив, что не знает конкретное государство пребывания генерала. Соболев подчеркнул, что Суровикин выполняет за рубежом важные задачи.