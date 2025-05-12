В Екатеринбурге столкнулись две легковушки на Амундсена

В Екатеринбурге в ночь на 12 мая на перекрёстке Амундсена — Волгоградская произошло ДТП. Недалеко от кафе «Бургер Кинг» столкнулись две легковые машины. Оба автомобиля повреждены.
Одна из машин разбила ограждение, а потом её выбросило с проезжей части на тротуар. У второй капот смялся почти до салона. На место происшествия оперативно прибыли автомобили скорой помощи, спасатели МЧС и сотрудники ГАИ.
— ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогли водителям составить процессуальные документы, — сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Свердловской области.
Из-за аварии улица Амундсена была временно перекрыта для движения транспорта в сторону района Академический. Проезд был возможен только по встречной полосе.
Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом.