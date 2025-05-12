Житель Башкирии обвиняется в мошенничестве на 53 млн рублей.

Житель Стерлитамака обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2019—2022 годах мужчина со своими знакомыми реализовывали преступную схему по незаконному получению бюджетных денег. Так, коммерческие организации заключали фиктивные договоры лизинга оборудования, после чего предоставляли их в АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» для получения меры господдержки в виде субсидии.