Житель Башкирии обвиняется в мошенничестве на 53 млн рублей.

Житель Стерлитамака обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2019—2022 годах мужчина со своими знакомыми реализовывали преступную схему по незаконному получению бюджетных денег. Так, коммерческие организации заключали фиктивные договоры лизинга оборудования, после чего предоставляли их в АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» для получения меры господдержки в виде субсидии.
Не имея намерения исполнять обязательства и создавая видимость исполнения соглашений, обвиняемый частично производил платежи, однако фактически якобы приобретаемое оборудование отсутствовало. Таким образом соучастники получили более 53 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Материалы дела в отношении его соучастников выделены в отдельное производство, отметили в надзорном ведомстве.