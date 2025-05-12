53 млн рублей похитил из бюджета Башкирии аферист из Стерлитамака

Согласно версии следствия, в 2019—2022 годах мужчина со знакомыми организовал схему хищения государственных субсидий, предназначенных для поддержки малого и среднего бизнеса. Преступники создавали видимость законной деятельности, заключая фиктивные договоры лизинга оборудования через подконтрольные коммерческие организации. Эти документы затем предоставлялись в «Агентству Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» для получения субсидий.