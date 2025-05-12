53 млн рублей похитил из бюджета Башкирии аферист из Стерлитамака

В Ленинский районный суд Уфы направили уголовное дело против жителя Стерлитамака, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.
Согласно версии следствия, в 2019—2022 годах мужчина со знакомыми организовал схему хищения государственных субсидий, предназначенных для поддержки малого и среднего бизнеса. Преступники создавали видимость законной деятельности, заключая фиктивные договоры лизинга оборудования через подконтрольные коммерческие организации. Эти документы затем предоставлялись в «Агентству Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» для получения субсидий.
Хотя обвиняемый формально производил часть платежей, фактически заявленное оборудование никогда не приобреталось. Таким способом злоумышленникам удалось похитить более 53 миллионов рублей бюджетных средств, которые были потрачены на личные нужды.
— Материалы в отношении сообщников обвиняемого выделены в отдельное производство, — отметили в надзорном ведомстве.
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