В Приморье ищут администраторов Telegram-канала, где травят подростков

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Находке анонимный канал публикует фото подростков из Находки с оскорбительными подписями. При этом администраторы Telegram-канала якобы предлагают удалить эти посты за деньги, также можно предложить фото с описанием человека, которого хочешь унизить. Отмечалось, что на канале — уже почти 2 тысячи подписчиков.