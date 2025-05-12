В Приморье ищут администраторов Telegram-канала, где травят подростков

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Полиция в Приморье устанавливает личности граждан, которые завели анонимный Telegram-канал, где травят подростков из Находки и просят деньги за удаление оскорбительных постов.
В Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Находке анонимный канал публикует фото подростков из Находки с оскорбительными подписями. При этом администраторы Telegram-канала якобы предлагают удалить эти посты за деньги, также можно предложить фото с описанием человека, которого хочешь унизить. Отмечалось, что на канале — уже почти 2 тысячи подписчиков.
«В ходе мониторинга в социальной сети выявлен аккаунт, в котором распространяется порочащая несовершеннолетних информация и фотографии. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Приморскому краю проводят проверку, устанавливаются личности граждан, причастных к распространению противоправного контента», — сообщает краевое УМВД РФ.