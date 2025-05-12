В Кемеровской области задержали подростка за подготовку теракта

В Новокузнецке Кемеровской области был задержан несовершеннолетний, который планировал устроить взрыв на территории городского военкомата. По информации, полученной от управления ФСБ по региону, он действовал по заданию террористической организации.
В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что несовершеннолетний житель региона вступил в сговор с представителем террористической организации из корыстных побуждений. Целью сговора было совершение террористического акта путём взрыва самодельного взрывного устройства на территории военного комиссариата в Новокузнецке.
Было возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил 19-летнего волгоградца к 12 годам лишения свободы за передачу данных о российских военных объектах спецслужбам Украины.