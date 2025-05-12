Направлено в суд уголовное дело бывшего проректора УрГЭУ

За ликвидацию задолженностей по данным дисциплинам и положительные оценки без фактической явки экзаменуемых фигурант получил с декабря 2024 года по январь 2025 года от трех студентов взятки на сумму более 68 тысяч рублей. Деньги обвиняемому переводили на его банковскую карту.