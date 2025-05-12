Направлено в суд уголовное дело бывшего проректора УрГЭУ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия).
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
По версии следствия, фигурант знал в силу занимаемой должности, что у студентов 2-го курса по направлению информатики и вычислительной техники должен быть зачет по дисциплине «Разработка многоуровневых приложений» и экзамен по дисциплине «Объективно-ориентированное программирование».
За ликвидацию задолженностей по данным дисциплинам и положительные оценки без фактической явки экзаменуемых фигурант получил с декабря 2024 года по январь 2025 года от трех студентов взятки на сумму более 68 тысяч рублей. Деньги обвиняемому переводили на его банковскую карту.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Как сообщалось ранее, в январе 2025 года шла речь об одном эпизоде по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). По версии следствия, с 26 декабря 2024 года по 27 января 2025 года преподаватель получил от студентки взятку в размере 16 тысяч рублей.