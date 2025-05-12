В Уфе задержали предполагаемого поджигателя старинной усадьбы.

Стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался 39-летний горожанин, который проживает неподалеку. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что в день совершения преступления был пьян. Прогуливаясь по улице, он решил зайти в нежилой дом и при этом выкинул непотушенную сигарету на пол. Сейчас следствие продолжается. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.