В Уфе задержали предполагаемого поджигателя старинной усадьбы.

Подозреваемого в поджоге нежилой старинной усадьбы — объекта культурного наследия — задержали в Уфе. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, вечером 26 апреля в полицию поступила информация о возгорании деревянного строения, расположенного на улице Коммунистической.
Двухэтажный дом, 1903 года постройки, был признан объектом культурного наследия и расселен. В последние годы в нем никто не проживал. При пожаре никто не пострадал. После тушения возгорания следственно-оперативная группа установила, что был совершен поджог — возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался 39-летний горожанин, который проживает неподалеку. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что в день совершения преступления был пьян. Прогуливаясь по улице, он решил зайти в нежилой дом и при этом выкинул непотушенную сигарету на пол. Сейчас следствие продолжается. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.