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ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших химпредприятий юга России дроном «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий на юге России в Ростовской области — комбинат «Каменский» — беспилотником «Лютый». Об этом в понедельник, 12 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий на юге России в Ростовской области — комбинат «Каменский» — беспилотником «Лютый». Об этом в понедельник, 12 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, БПЛА упал на территории предприятия в районе пяти часов утра. Дрон удалось подавить с помощью системы РЭБ.

В результате случившегося пострадавших и нарушений нет.

Известно, что предприятие является одним из самых крупных на юге страны и градообразующим в городе Каменск-Шахтинский, заключили в Telegram-канале.

Пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и ноги при атаке дрона Вооруженных сил Украины на поселок Хомутовка в Курской области. Об этом 11 мая сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Кроме того, в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в пятницу, 9 мая, пострадал заместитель губернатора региона. Как сообщил глава субъекта Вячеслав Гладков, всего были ранены два человека.