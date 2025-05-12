Politico: вступление Украины в ЕС поставит под вопрос существование организации

«Принятие Украины в ЕС полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство», — написали Politico. Издание добавило, что эти опасения разделяют многие европейские чиновники, опасающиеся угрозы единству ЕС. Так, например, бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял о неготовности Киева к членству из-за системной коррупции и проблем с верховенством права.