Принятие Украины в ЕС представляет собой огромную проблему, пишет издание Politico.
Принятие Украины в Европейский союз может серьезно нарушить бюджетную систему блока, поскольку страна станет крупнейшим получателем субсидий. Об этом сообщает издание Politico.
«Принятие Украины в ЕС полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство», — написали Politico. Издание добавило, что эти опасения разделяют многие европейские чиновники, опасающиеся угрозы единству ЕС. Так, например, бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял о неготовности Киева к членству из-за системной коррупции и проблем с верховенством права.
Несмотря на проводимые реформы, уровень коррупции в стране остается критически высоким. Согласно данным опроса 2024 года, 90% граждан Украины отмечают повсеместное распространение коррупции, причем большинство фиксируют ухудшение ситуации.
Критики обвиняют руководство страны в использовании военного положения для укрепления власти и давления на оппозицию. Ярким примером стала внезапная остановка расследования в отношении брата высокопоставленного чиновника, замешанного в торговле госдолжностями, сообщает издание.