200 студентов Уфимского авиационного техникума эвакуировали из-за тревожного сообщения

Сегодня, 12 мая, из Уфимского авиационного техникума экстренно эвакуировали 200 учащихся после поступления тревожного сообщения. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Информация о возможной угрозе поступила утром, после чего было принято решение о немедленной эвакуации.
На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты проверяют помещения учреждения.
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