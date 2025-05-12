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200 студентов Уфимского авиационного техникума эвакуировали из-за тревожного сообщения

Из Уфимского авиационного техникума эвакуировали 200 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 мая, из Уфимского авиационного техникума экстренно эвакуировали 200 учащихся после поступления тревожного сообщения. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Информация о возможной угрозе поступила утром, после чего было принято решение о немедленной эвакуации.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты проверяют помещения учреждения.

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