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В Самарской области судебные приставы помогли ветеринару вернуться на работу

Специалист посчитала, что ее незаконно уволили. В инциденте разбирались местные правоохранители.

Специалист посчитала, что ее незаконно уволили. В инциденте разбирались местные правоохранители.

В региональном ГУ ФССП объяснили: жалоб к ветеринару со стороны начальства не было, как и основания для расторжения трудового договора в целом. Но позже последний все-таки разорвали.

После в дело вмешались приставы. Завели исполнительное производство и сообщили об этом директору организации. Также предупредили об уголовной ответственности. В итоге сотрудницу восстановили в должности.

Ранее самарские правоохранители вернули женщине собаку смешанной породу по кличке Чичолина.

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