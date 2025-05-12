В Самарской области судебные приставы помогли ветеринару вернуться на работу

Специалист посчитала, что ее незаконно уволили. В инциденте разбирались местные правоохранители.
В региональном ГУ ФССП объяснили: жалоб к ветеринару со стороны начальства не было, как и основания для расторжения трудового договора в целом. Но позже последний все-таки разорвали.
После в дело вмешались приставы. Завели исполнительное производство и сообщили об этом директору организации. Также предупредили об уголовной ответственности. В итоге сотрудницу восстановили в должности.
Ранее самарские правоохранители вернули женщине собаку смешанной породу по кличке Чичолина.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!