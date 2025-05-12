В Севастополе машина въехала в фонарный столб, есть погибший

Ранее мы писали, в Севастополе водитель мотороллера Scyba врезался в забор и погиб. ДТП случилось напротив дома № 32 по улице Терлецкого. Мужчина выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В момент ДТП он был без шлема. Пострадавший умер до приезда врачей.