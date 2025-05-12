Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе машина въехала в фонарный столб, есть погибший

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Севастополь — Порт Камышовая бухта — мыс Фиолент».

Источник: УМВД по городу Севастополю

В Севастополе машина въехала в фонарный столб, есть погибший, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

По предварительной информации, 12 мая в 4:40 21-летний водитель автомобиля Hyundai на автодороге «Севастополь — Порт Камышовая бухта — мыс Фиолент», выбрав небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением и выехал на обочину, где столкнулся с фонарным столбом.

В результате аварии погиб пассажир 2005 года рождения. Водитель и еще один пассажир 2004 года рождения получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, в Севастополе водитель мотороллера Scyba врезался в забор и погиб. ДТП случилось напротив дома № 32 по улице Терлецкого. Мужчина выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В момент ДТП он был без шлема. Пострадавший умер до приезда врачей.