С пермского аэропорта взыскали штраф за снятие ребенка с рейса

Привезя ребенка в Большое Савино, гражданин передал его сотруднику, который должен был сопроводить юную пассажирку до зоны посадки в самолет. Кроме того, мужчина передал представителю юридического лица копии необходимых документов. Убедившись, что дочь прошла паспортный контроль и находится в надежных руках, пермяк вернулся домой. Но через некоторое время с ним связались полицейские и сообщили, что несовершеннолетнюю сняли с рейса из-за отсутствия у нее оригинала свидетельства о рождении. Мужчина забрал испуганную и расстроенную девочку из аэропорта. Через несколько дней он опять приобрел билет с сопровождением, и ребенок все же улетел в Краснодар.