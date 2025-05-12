С пермского аэропорта взыскали штраф за снятие ребенка с рейса

Гражданин обратился в суд с требованием взыскать с компании-перевозчика и международного аэропорта моральный вред и штраф за нарушение его прав как потребителя. Причиной стал факт того, что малолетнюю дочь истца сняли с рейса Пермь-Краснодар. Девочка должна была лететь одна, и ее отец приобрел для нее билет, а также оплатил услугу сопровождения.
Привезя ребенка в Большое Савино, гражданин передал его сотруднику, который должен был сопроводить юную пассажирку до зоны посадки в самолет. Кроме того, мужчина передал представителю юридического лица копии необходимых документов. Убедившись, что дочь прошла паспортный контроль и находится в надежных руках, пермяк вернулся домой. Но через некоторое время с ним связались полицейские и сообщили, что несовершеннолетнюю сняли с рейса из-за отсутствия у нее оригинала свидетельства о рождении. Мужчина забрал испуганную и расстроенную девочку из аэропорта. Через несколько дней он опять приобрел билет с сопровождением, и ребенок все же улетел в Краснодар.
Желая получить денежные средства за аннулированный проездной документ, пермяк несколько раз обращался к компании-перевозчику через сайт, но ответа так и не получил. Не дождался он реакции и от представителей аэропорта. Все факты гражданин подробно изложил в иске, но суд первой инстанции не нашел подтверждения того, что права заявителя были нарушены. Тогда мужчина оспорил решение в Пермском краевом суде.
Слуги Фемиды пересмотрели обстоятельства гражданского дела и пришли к выводу, что сотрудник аэропорта должен был истребовать оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетней, а также донести до законного представителя информацию о необходимости данного документа при посадке в самолет. В связи с чем на АО «Международный аэропорт “Пермь” была возложена обязанность возместить гражданину понесенные убытки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф за нарушение прав потребителя. Таким образом, присужденная к выплате сумма превысила 62 тыс. рублей. В действиях авиакомпании вины в неисполнении договора воздушной перевозки усмотрено не было.
Исполнительное производство в отношении акционерного общества было возбуждено в отделе судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство компании-должника своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили негативные последствия игнорирования решения суда. Но правовой ликбез не заставил должностных лиц поторопиться с выплатой присужденных средств взыскателю. Итогом стало применение мер принудительного исполнения: у юридического лица были арестованы счета и наложен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами. Данных ограничений оказалось достаточно, чтобы финансовые обязательства перед гражданином были исполнены.