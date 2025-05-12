Россия выдала Казахстану беглого преступника

Он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2023 году в городе Риддере в ходе конфликта он нанес ножевые ранения в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти. В тот период осужденного приговорили к наказанию, не связанному с лишением свободы. Однако он уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
«В сентябре прошлого года разыскиваемый был задержан на территории Алтайского края Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. Теперь ему предстоит отбывать наказание в виде реального лишения свободы сроком более двух лет», — говорится в сообщении.
Ранее редакция Tengrinews.kz писала, что сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. В 2023 году подозреваемый взял у знакомого 45 миллионов тенге и пообещал тому привезти из Польши два грузовых автомобиля. Однако, получив деньги, он пропал.