Россия выдала Казахстану беглого преступника

Он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2023 году в городе Риддере в ходе конфликта он нанес ножевые ранения в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти. В тот период осужденного приговорили к наказанию, не связанному с лишением свободы. Однако он уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск.