Житель Самарской области избил сожительницу и отправился на обязательные работы

Это случилось в сентябре нынешнего года в Кошкинском районе губернии. 42-летний мужчина был пьян. Подробностями поделились представители регионального главка.
Полицейские позвонила местная жительница. Объяснила, что сожитель нанес ей побои во время ссоры. Обидчик ударил ее в поясницу, плечо и голову. На месте происшествия заметили и задержали злоумышленника.
Вину признал, но отказался давать показания. На него завели уголовное дело. Кошкинский районный суд признал его виновным в нанесении побоев и отправил на 160 часов на обязательные работы.
Ранее писали, что жителя Новокуйбышевска лишили 300 тыс. рублей за поножовщину. Мужчина подозревал пострадавшего в поиске наркотиков.
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