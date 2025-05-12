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Восьмерых новосибирцев судят за вымогательство и похищение человека

По версии следствия, обвиняемые избили 20-летнего парня, вывезли в безлюдное место и требовали отдать им деньги.

Железнодорожный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела о похищении человека и вымогательстве. На скамье подсудимых — 8 молодых людей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, преступление произошло 18 июля 2024 года: обвиняемые сговорились и напали на 20-летнего парня с целью завладеть его имуществом. Ударив несколько раз и под угрозой приминения оружия, потерпевшего затащили в автомобиль и вывезли в безлюдное место в Первомайском районе. Там его продолжили бить.

Один из подсудимых несколько раз выстрелил из сигнального пистолета и потребовал от парня отдать деньги.

«В тот же день потерпевший передал обвиняемым часть денег, которые ему привезла сожительница, неосведомленная о происходящих событиях», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Обвиняемые вину не признали.