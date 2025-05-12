Восьмерых новосибирцев судят за вымогательство и похищение человека

По версии следствия, преступление произошло 18 июля 2024 года: обвиняемые сговорились и напали на 20-летнего парня с целью завладеть его имуществом. Ударив несколько раз и под угрозой приминения оружия, потерпевшего затащили в автомобиль и вывезли в безлюдное место в Первомайском районе. Там его продолжили бить.