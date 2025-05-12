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В Магнитогорске электросамокатчик сбил 4-летнего пешехода

В Магнитогорске (Челябинская область) электросамокатчик сбил 4-летнего пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

По информации Госавтоинспекции, все произошло вечером 11 мая. Неустановленный водитель, управляя средством индивидуальной мобильности (электросамокатом), двигался по пешеходной дорожке от улицы Завенягина в сторону улицы Бориса Ручьева. «В районе дома 174-А по проспекту Карла Маркса он совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок двигался по пешеходной дорожке во встречном направлении в сопровождении матери», — говорится в комментарии.

Самокатчик скрылся. Малыш получил телесные повреждения, потребовалась помощь медиков.

Напомним, аналогичный случай произошел в этом городе 9 мая. В районе дома 38-Д по улице Труда водитель СИМа совершил наезд на несовершеннолетнего, который двигался по дорожке во встречном направлении в сопровождении матери. Электросамокатчик также скрылся, 4-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь.

По данным фактам сотрудники полиции проводят административное расследование, устанавливают очевидцев.