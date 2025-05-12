В Магнитогорске электросамокатчик сбил 4-летнего пешехода

По информации Госавтоинспекции, все произошло вечером 11 мая. Неустановленный водитель, управляя средством индивидуальной мобильности (электросамокатом), двигался по пешеходной дорожке от улицы Завенягина в сторону улицы Бориса Ручьева. «В районе дома 174-А по проспекту Карла Маркса он совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок двигался по пешеходной дорожке во встречном направлении в сопровождении матери», — говорится в комментарии.