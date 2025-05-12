В Самарской области пожарные ликвидировали три возгорания за минувшие выходные

В Самарской области в течение выходных, 10 и 11 мая 2025 года, подразделения пожарно-спасательного отряда № 48 ликвидировали три возгорания на общей площади 250 квадратных метров.
10 мая в 09:47 в селе Языково возникло пламя, охватившее хозяйственные постройки площадью 100 квадратных метров. Через три часа пожар был ликвидирован.
11 мая в 06:46 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Захаровка. Площадь горения составила 100 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 10:34.
Вечером того же дня, в 22:25, в поселке Новый Кутулук вспыхнули хозяйственные постройки площадью 50 квадратных метров. Огонь был погашен к 00:25.
Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
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