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В центре Самары остается открытым колодец, в который упал 3-летний мальчик

В областной столице недавно произошел неприятный инцидент.

В областной столице недавно произошел неприятный инцидент. В колодец провалился 3-летний мальчик.

В связи с этим делом и.о. главы регионального СУ СК РФ начал проверку. До этого на инцидент обратил внимание руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

В ходе проверки выяснилось, что мальчик зацепился руками за края колодца, а его мать смогла быстро вытащить ребенка. Несмотря на очевидную опасность, люк продолжает оставаться открытым. Обращения в коммунальные службы не приносят результата.

Ранее мы писали о том, что переправа на пароме из Самары до Рождествено временно недоступна для пассажиров.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».