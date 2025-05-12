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Житель Башкирии не смог подкупить сотрудников ГАИ

Житель Башкирии не смог подкупить сотрудников ГАИ.

Источник: Башинформ

Житель Ишимбая попытался дать взятку сотрудникам ГАИ, но у него ничего не вышло. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле 2025 года сотрудники госавтоинспекции напротив здания местной администрации остановили автомобиль марки «Лада Гранта». У водителя выявили признаки опьянения. Чтобы уйти от ответственности, мужчина предложил инспекторам ДПС взятку в 15 тысяч рублей. Его несколько раз предупредили, что это незаконно, но обвиняемый настаивал. В итоге сотрудники полиции были непреклонны и от взятки отказались, зато сообщили об инциденте вышестоящему руководству.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.