Житель Башкирии не смог подкупить сотрудников ГАИ.

Житель Ишимбая попытался дать взятку сотрудникам ГАИ, но у него ничего не вышло. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле 2025 года сотрудники госавтоинспекции напротив здания местной администрации остановили автомобиль марки «Лада Гранта». У водителя выявили признаки опьянения. Чтобы уйти от ответственности, мужчина предложил инспекторам ДПС взятку в 15 тысяч рублей. Его несколько раз предупредили, что это незаконно, но обвиняемый настаивал. В итоге сотрудники полиции были непреклонны и от взятки отказались, зато сообщили об инциденте вышестоящему руководству.