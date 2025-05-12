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Жители пожаловались в СК на экологическую катастрофу под Волгоградом

Прокуратура расследует жалобы жителей Фролово на загрязнение воздуха выбросами местного сталеплавильного завода.

Источник: Комсомольская правда

Жители города Фролово Волгоградской области бьют тревогу: выбросы местного сталеплавильного завода, по их словам, превращают жизнь в настоящий кошмар. Обращение фроловчан с описанием тяжелой экологической ситуации, опубликованное в СМИ, привлекло внимание следственного комитета России. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в следкоме, региональный СК начал доследственную проверку.

Ситуация настолько серьезная, что руководитель СУ СК России по Волгоградской области, получил прямое поручение от главы ведомства представить доклад о ходе расследования и полноценный анализ всех доводов, изложенных в обращении жителей.