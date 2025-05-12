Жители пожаловались в СК на экологическую катастрофу под Волгоградом

Жители города Фролово Волгоградской области бьют тревогу: выбросы местного сталеплавильного завода, по их словам, превращают жизнь в настоящий кошмар. Обращение фроловчан с описанием тяжелой экологической ситуации, опубликованное в СМИ, привлекло внимание следственного комитета России. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в следкоме, региональный СК начал доследственную проверку.