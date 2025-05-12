Напугали жителей и перевернули мусорные баки: случаи выходов медведей к людям участились в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском районе Иркутской области участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. Полицейские зафиксировали уже три таких инцидента. Крайний случай произошел в ночь на 12 мая. Об этом «КП-Иркутск» рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.