Напугали жителей и перевернули мусорные баки: случаи выходов медведей к людям участились в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском районе Иркутской области участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. Полицейские зафиксировали уже три таких инцидента. Крайний случай произошел в ночь на 12 мая. Об этом «КП-Иркутск» рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— В дежурную часть обратилась жительница Усть-Илимска, рассказав, что медведь выходил к жилым домам в поселке Эдучанка, после чего скрылся в лесном массиве, — рассказали в полиции. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Второй случай произошел 7 мая в поселке Бадарминск. Там медведь вышел к населенному пункту и перевернул мусорные баки. Жители были напуганы, но, к счастью, никто не пострадал.
Накануне сотрудники железной дороги заметили медведицу с медвежонком в районе путей поселка Тубинский. Хищники, вероятно, искали пищу вблизи человеческих поселений.
Полицейские совместно с охотоведами и представителями местных администраций проводят работу по информированию населения и обеспечению безопасности. Жителей призывают быть осторожными и избегать посещения лесных зон, где замечены медведи.