Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил жителя Самарской области на принудительные работы за угон «Нивы»

Злоумышленник уехал на чужой машине в магазин в октябре 2024 года. Позже его задержали. Вину признал и стал фигурантом уголовного дела.

Злоумышленник уехал на чужой машине в магазин в октябре 2024 года. Позже его задержали. Вину признал и стал фигурантом уголовного дела.

В региональном главке уточнили: об инциденте сообщил 37-летний владелец «Нивы» из Хворостянского района. Правоохранители осмотрели территорию. Далее выяснили: к преступлению причастен сосед пострадавшего.

Позже мужчину поймали. Во всем сознался и добавил: во дворе заметил незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания. Сел, завел и отправился за покупками. В итоге на него завели уголовное дело.

Суд отправил злоумышленника на год и 8 месяцев на принудительные работы с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. До этого другой житель 63-го региона угнал «четверку» и стащил металлолом у пенсионерки.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!