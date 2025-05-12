Суд отправил жителя Самарской области на принудительные работы за угон «Нивы»

Злоумышленник уехал на чужой машине в магазин в октябре 2024 года. Позже его задержали. Вину признал и стал фигурантом уголовного дела.
В региональном главке уточнили: об инциденте сообщил 37-летний владелец «Нивы» из Хворостянского района. Правоохранители осмотрели территорию. Далее выяснили: к преступлению причастен сосед пострадавшего.
Позже мужчину поймали. Во всем сознался и добавил: во дворе заметил незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания. Сел, завел и отправился за покупками. В итоге на него завели уголовное дело.
Суд отправил злоумышленника на год и 8 месяцев на принудительные работы с удержанием 5% зарплаты в пользу государства. До этого другой житель 63-го региона угнал «четверку» и стащил металлолом у пенсионерки.
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