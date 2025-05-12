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В Иркутском районе обезвредили артиллерийский снаряд

Боеприпас был транспортирован на специальный полигон.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Удар» Росгвардии успешно обезвредили опасную находку — 120-мм артиллерийский снаряд. Как стало известно КП-Иркутск, предмет был найден местным жителем на берегу Ангары в одном из садоводческих товариществ. После сообщения в полицию на место оперативно прибыли специалисты-взрывотехники.

— При осмотре было установлено, что снаряд имеет значительные следы коррозии, что сделало невозможным определение времени его производства — маркировка оказалась полностью нечитаемой, — сообщает Управление Росгвардии по Иркутской области.

С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас был транспортирован на специальный полигон, где и был уничтожен с помощью накладного заряда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следственного комитета взял на контроль смертельное ДТП во время нелегальных гонок в Ангарске.