В Иркутском районе обезвредили артиллерийский снаряд

В Иркутском районе специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Удар» Росгвардии успешно обезвредили опасную находку — 120-мм артиллерийский снаряд. Как стало известно КП-Иркутск, предмет был найден местным жителем на берегу Ангары в одном из садоводческих товариществ. После сообщения в полицию на место оперативно прибыли специалисты-взрывотехники.
— При осмотре было установлено, что снаряд имеет значительные следы коррозии, что сделало невозможным определение времени его производства — маркировка оказалась полностью нечитаемой, — сообщает Управление Росгвардии по Иркутской области.
С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас был транспортирован на специальный полигон, где и был уничтожен с помощью накладного заряда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следственного комитета взял на контроль смертельное ДТП во время нелегальных гонок в Ангарске.