В Иркутском районе обезвредили артиллерийский снаряд

В Иркутском районе специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Удар» Росгвардии успешно обезвредили опасную находку — 120-мм артиллерийский снаряд. Как стало известно КП-Иркутск, предмет был найден местным жителем на берегу Ангары в одном из садоводческих товариществ. После сообщения в полицию на место оперативно прибыли специалисты-взрывотехники.