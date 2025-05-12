Арестован подозреваемый в смерти финалистки «Миссис Россия» Натальи Маурер

В Москве арестован подозреваемый в смерти скрипачки, обладательницы титулов «Миссис Нижний Новгород-2019», финалистки конкурса «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер. Об этом сообщается на сайте Тимирязевского суда Москвы.
По данным ГСУ СКР по Москве, трагедия произошла 3 мая на севере столицы — в квартире дома на улице Дубнинской. Мужчина избил свою знакомую «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». От побоев 40-летняя женщина скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». По решению Тимирязевского суда Москвы, по подозрению в совершении преступления арестован Паштаев А. Н.
Наталью Маурер похоронили в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области.
Скрипачка выступала под псевдонимом Natasha Boska, была участницей концертов «Соло на закате» фестиваля «Столица закатов».