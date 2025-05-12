Арестован подозреваемый в смерти финалистки «Миссис Россия» Натальи Маурер

По данным ГСУ СКР по Москве, трагедия произошла 3 мая на севере столицы — в квартире дома на улице Дубнинской. Мужчина избил свою знакомую «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». От побоев 40-летняя женщина скончалась на месте.