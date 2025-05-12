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Задержан подозреваемый в поджоге уфимского памятника архитектуры

В Уфе задержали поджигателя «Усадьбы Бессарабова».

Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге «Усадьбы Бессарабова» — объекта культурного наследия на улице Коммунистической в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Пожар в двухэтажном деревянном доме 1903 года постройки произошел в прошлом месяце — вечером 26 апреля. Историческое здание, давно расселенное и неиспользуемое, серьезно пострадало, но, к счастью, обошлось без жертв.

Следствие установило, что возгорание возникло в результате поджога. Задержанный признался, что, будучи пьяным, вошел в пустующее здание и бросил непотушенную сигарету на пол.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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