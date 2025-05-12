Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу из автомата в Екатеринбурге

Полиция начала поиск жителя Новоуральска, который, предположительно, устроил стрельбу из автомата у жилого дома по улице Высоцкого, 8 в Екатеринбурге. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сам инцидент произошел 11 мая, пишет telegram-канал «Дно Исети». Двое мужчин ночью вышли с автоматом, после чего один из них устроил стрельбу из автомата.
По словам Валерия Горелых, житель Новоуральска отмечал праздники у своего знакомого в гостях. В завершение застолья они решили пострелять из охолощенного автомата Калашникова.
«Стрелок» был опознан по видеозаписи, сделанной на домофон. Сам автомат уже изъят.