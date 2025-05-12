Захват заложников в Актобе: дело о двойном убийстве направлено в суд

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, прокуратура региона в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области направила уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и убийства двух человек в одном из частных домов Актобе.
«Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом, где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли», — рассказали в прокуратуре Актюбинской области.
В результате оперативных действий сотрудников спецподразделения «Арлан» потерпевшую освободили, а подозреваемого задержали на месте преступления.
Прокуратурой Актюбинской области взяла дело на особый контроль, назначена группа процессуальных прокуроров. Подозреваемому предъявили обвинение по п.1,3,5 ч.2 ст. 99 УК (Убийство двух или более лиц), по п.3,4 ч.2 ст. 126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по ч.1 ст. 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в убийстве двух и более лиц, с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия. Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.