Захват заложников в Актобе: дело о двойном убийстве направлено в суд

Прокуратурой Актюбинской области взяла дело на особый контроль, назначена группа процессуальных прокуроров. Подозреваемому предъявили обвинение по п.1,3,5 ч.2 ст. 99 УК (Убийство двух или более лиц), по п.3,4 ч.2 ст. 126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по ч.1 ст. 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в убийстве двух и более лиц, с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия. Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.