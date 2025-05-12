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Двое жителей Брянской области ранены при детонации взрывного устройства

В Брянской области два мирных жителя получили осколочные ранения разной степени тяжести из-за детонации взрывного устройства ВСУ. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло на автодороге Суземка—Страчово. По словам губернатора, устройство взорвали дистанционно во время движения гражданского автомобиля. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы, им оказана медицинская помощь. Господин Богомаз призвал жителей приграничья соблюдать меры безопасности.

В предыдущий раз регион подвергся атаке в ночь с 6 на 7 мая: над Брянской областью было сбито более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету. Губернатор назвал это мощнейшей атакой, обошлось без пострадавших.