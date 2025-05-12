Попытка ограбления банка совершена в Алматы

«Сотрудниками полиции раскрыта попытка кражи денежных средств из отделения одного из банков второго уровня в Алматы. Преступление совершено в ночное время. Неизвестный мужчина проник в здание через окно и попытался добраться до кассового узла. Однако злоумышленнику не удалось преодолеть бронированное стекло. Осознав бесперспективность своих действий, он покинул место происшествия. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления криминальной полиции совместно с оперативниками Жетысуского района, личность подозреваемого установлена», — сообщили полицейские в понедельник.