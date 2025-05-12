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Попытка ограбления банка совершена в Алматы

Алматы. 12 мая. КазТАГ — Попытка ограбления банка совершена в Алматы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Сотрудниками полиции раскрыта попытка кражи денежных средств из отделения одного из банков второго уровня в Алматы. Преступление совершено в ночное время. Неизвестный мужчина проник в здание через окно и попытался добраться до кассового узла. Однако злоумышленнику не удалось преодолеть бронированное стекло. Осознав бесперспективность своих действий, он покинул место происшествия. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления криминальной полиции совместно с оперативниками Жетысуского района, личность подозреваемого установлена», — сообщили полицейские в понедельник.

Подозреваемым оказался 32-летний мужчина, задержанный в кратчайшие сроки.

«Благодаря слаженной работе сотрудников районного подразделения и нашей службы, преступление было раскрыто по горячим следам. Это пример высокой эффективности системы видеонаблюдения и оперативного реагирования. Мы активно применяем современные технологии и цифровые решения. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело», — отметил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Талант Исаев.