Обещают платить зарплату в евро каждый день: в полиции Иркутской области рассказали о новой схеме мошенничества

Полиция Иркутской области рассказывает, что в интернете появилась новая схема мошенничества: аферисты создают аккаунты с названиями вроде «Срочные новости» или «Новости сейчас» и публикуют заманчивые предложения о выплатах до 350 евро ежедневно за просмотр контента в соцсетях.
— Пользователь переходит по ссылке из этих постов на мошеннический сайт, где ему предлагают указать ФИО, электронную почту и номер телефона, — рассказывают в тг-канале «Вас обманывают».
После этого на экране появляется сообщение о необходимости дождаться звонка от «менеджера», который поможет забронировать место в программе. Далее пользователю звонит якобы «персональный ассистент», представляющийся сотрудником колл-центра. Также может прийти ссылка на бот с названием «50 000 ₽ в день». После подписчикам обещают значительный рост дохода и просят перечислить деньги на указанную в сообщении банковскую карту. Так доверчивые пользователи интернета теряют свои деньги.