Обещают платить зарплату в евро каждый день: в полиции Иркутской области рассказали о новой схеме мошенничества

После этого на экране появляется сообщение о необходимости дождаться звонка от «менеджера», который поможет забронировать место в программе. Далее пользователю звонит якобы «персональный ассистент», представляющийся сотрудником колл-центра. Также может прийти ссылка на бот с названием «50 000 ₽ в день». После подписчикам обещают значительный рост дохода и просят перечислить деньги на указанную в сообщении банковскую карту. Так доверчивые пользователи интернета теряют свои деньги.