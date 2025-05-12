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В Самарской области на трассе Р-229 столкнулись «КАМАЗ» и молоковоз

На трассе под Самарой столкнулись две фуры.

Источник: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В Самарской области на автодороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» столкнулись два большегруза. На место оперативно прибыли сотрудники ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Авария произошла в воскресенье, 11 мая, в 12:40. На автодороге столкнулись 2 грузовых автомобиля — «Камаз» и фура «Mercedes» с цистерной молока. К сожалению, есть пострадавший, отметили в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу города Кинель. На месте работали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 ПСО № 34. О состоянии пострадавшего пока неизвестно. На место происшествия также работали сотрудники дорожной полиции. Причины аварии устанавливаются.