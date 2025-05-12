Мошенники развели 22 пенсионера из Тольятти на 5 млн рублей

С начала нынешнего года прокуратура Центрального района города подала иски в суд по факту неосновательного обогащения.
Правоохранители объяснили: всего жертвами мошенников стали 22 пенсионера. У них похитили порядка 5 млн рублей. Стражи порядка уже выяснили, куда и кому злоумышленники переводили деньги.
«В силу требований закона лицо, которое без установленных законом оснований приобрело имущество за счет другого, обязано возвратить его последнему», — объяснили в региональной прокуратуре.
Средства планируют взыскать. Например, пять исков на 1,756 млн рублей удовлетворили. Остальные — на стадии производства. Также ранее рассказывали, что IT-мошенники развели 25 пенсионеров и людей с ОВЗ из Самары.
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