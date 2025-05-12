На Дону объявлен карантин из-за выявленного случая бешенства у лисы

В связи с выявлением вирусной инфекции в районе происшествия объявлен карантин. В соответствии с официальным постановлением, особые меры предосторожности введены в пределах Потаповского сельского поселения Волгодонского района, в радиусе 1 км от места находки мертвого дикого животного. Под действие карантинных ограничений попали охотничьи территории, принадлежащие х. Фролов, а также земли, находящиеся в собственности Волгодонской организации охотников и рыболовов.