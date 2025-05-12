Преимущественно молодежь: задержаны участники схемы «Алло, мама!»

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Участники мошеннической схемы «Алло, мама!» задержаны в Минске, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
К милиционерам обратился 49-летний житель столицы, 77-летнюю мать которого обманули телефонные аферисты. Пенсионерка поверила, что ее сын попал в ДТП и отдала курьеру более 120 тысяч рублей для его «спасения».
Пособники мошенников были установлены. Ими оказались двое пинчан: 18-летний повар одного из учреждения образования, а также его 17-летний товарищ.
Преступную подработку в мессенджере нашел старший молодой человек. По указанию куратора он приехал в столицу и арендовал там квартиру. Адрес пенсионерки был первым заданием, куда он отправился с несовершеннолетним другом.
Полученные деньги молодые люди упаковали в коробку из-под обуви и отправили службой доставки. Себе они оставили порядка 11 тысяч рублей, которые потратили на покупку одежды и телефонов.
Личности других участников цепочки также были установлены.
Ими оказались 20-летняя студентка колледжа, которая забрала коробку с деньгами у курьера и передала ее за вознаграждение 53-летнему минчанину. Себе она оставила около девяти тысяч белоруских рублей.
Он свою очередь перевел средства на криптокошелек мошенников.
По факту случившегося возбуждены уголовные дела.