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Преимущественно молодежь: задержаны участники схемы «Алло, мама!»

Милиционеры выявили всех участников преступной схемы — в их числе молодые люди в возрасте 17, 18 и 20 лет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Участники мошеннической схемы «Алло, мама!» задержаны в Минске, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

К милиционерам обратился 49-летний житель столицы, 77-летнюю мать которого обманули телефонные аферисты. Пенсионерка поверила, что ее сын попал в ДТП и отдала курьеру более 120 тысяч рублей для его «спасения».

Пособники мошенников были установлены. Ими оказались двое пинчан: 18-летний повар одного из учреждения образования, а также его 17-летний товарищ.

Преступную подработку в мессенджере нашел старший молодой человек. По указанию куратора он приехал в столицу и арендовал там квартиру. Адрес пенсионерки был первым заданием, куда он отправился с несовершеннолетним другом.

Полученные деньги молодые люди упаковали в коробку из-под обуви и отправили службой доставки. Себе они оставили порядка 11 тысяч рублей, которые потратили на покупку одежды и телефонов.

Личности других участников цепочки также были установлены.

Ими оказались 20-летняя студентка колледжа, которая забрала коробку с деньгами у курьера и передала ее за вознаграждение 53-летнему минчанину. Себе она оставила около девяти тысяч белоруских рублей.

Он свою очередь перевел средства на криптокошелек мошенников.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела.