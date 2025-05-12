Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месть пьяного водителя: мужчина поджег машину полицейского в Бодайбо

В Бодайбо мужчина из мести поджег машину полицейского.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо разгорелся настоящий скандал — местный житель поджег автомобиль госавтоинспектора. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России и СУ СКР по Иркутской области, все произошло вечером 4 мая около 23:00 на одной из центральных улиц города.

— 39-летний мужчина, будучи пьяным, облил горючей жидкостью припаркованную во дворе «Тойоту Камри» и поджег ее. Бдительные соседи быстро потушили огонь, не дав ему перекинуться на другие машины. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал руководителю местной Госавтоинспекции, — уточняют пресс-службы ведомств.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Как признался задержанный, он мстил полицейскому за то, что тот ранее составил на него протокол за вождение в пьяном виде. Свою вину он полностью признал.

Сейчас следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, ну, а пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в полиции Иркутской области рассказали о новой схеме мошенничества.