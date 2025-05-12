Месть пьяного водителя: мужчина поджег машину полицейского в Бодайбо

— 39-летний мужчина, будучи пьяным, облил горючей жидкостью припаркованную во дворе «Тойоту Камри» и поджег ее. Бдительные соседи быстро потушили огонь, не дав ему перекинуться на другие машины. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал руководителю местной Госавтоинспекции, — уточняют пресс-службы ведомств.
Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Иркутской области.
Как признался задержанный, он мстил полицейскому за то, что тот ранее составил на него протокол за вождение в пьяном виде. Свою вину он полностью признал.
Сейчас следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, ну, а пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в полиции Иркутской области рассказали о новой схеме мошенничества.