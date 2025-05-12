Житель Нижнего Тагила жестко расправился с сожительницей

В ночь на 9 мая 2025 года в Нижнем Тагиле произошла кровавая расправа над местной жительницей. Предположительно, женщину убил ее же сожитель. Теперь подозреваемого поместят под стражу, рассказали в Свердловском областном суде.
По версии следствия, между парой вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина расправился со своей второй половинкой.
Сожитель убитой обвиняется по первой части статьи 105 УК РФ «Убийство».
— Суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчина помещён под стражу на срок по 8 июля 2025 года, — рассказали в Облсуде.
Постановление суда не вступило в законную силу.