В Самаре газовая фирма с нарушениями трудоустроила экс-сотрудника ФСИН из Калуги

Правоохранители Ленинского района города выявили проблемы во время проверки. Компанию оштрафовали.
Пресс-служба региональной прокуратуры уточнила: газовая компания трудоустроила бывшего сотрудника УФСИН по Калужской области. При этом забыла рассказать о смене работы его прежнее начальство.
Это нарушение федерального закона «О противодействии коррупции». На начальника отряда охраны предприятия завели административное дело. Материалы передали в суд. Тот оштрафовал на 20 тыс. рублей.
До этого самарское МКУ обязали выплатить 50 тыс. рублей за то же правонарушение.
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