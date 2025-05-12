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В Самаре газовая фирма с нарушениями трудоустроила экс-сотрудника ФСИН из Калуги

Правоохранители Ленинского района города выявили проблемы во время проверки. Компанию оштрафовали.

Правоохранители Ленинского района города выявили проблемы во время проверки. Компанию оштрафовали.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточнила: газовая компания трудоустроила бывшего сотрудника УФСИН по Калужской области. При этом забыла рассказать о смене работы его прежнее начальство.

Это нарушение федерального закона «О противодействии коррупции». На начальника отряда охраны предприятия завели административное дело. Материалы передали в суд. Тот оштрафовал на 20 тыс. рублей.

До этого самарское МКУ обязали выплатить 50 тыс. рублей за то же правонарушение.

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